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Царьград

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Макс Шлюнд вернулся из Германии и подписал контракт с Минобороны

Макс Шлюнд вернулся из Германии и подписал контракт с Минобороны

Макс Шлюнд, вернувшийся в Россию из Германии, подписал контракт с Минобороны России для участия в Специальной военной операции.

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