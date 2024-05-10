+ A – РИА Новости: НПЗ в Калужской области загорелся после падения дрона В результате падения беспилотного летательного аппарата на территории нефтеперерабатывающего завода в Калужской области произошел пожар.
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