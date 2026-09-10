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Новости Тамбова

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Разработка аспиранта ТГТУ поможет решить проблему дефицита пресной воды

Разработка аспиранта ТГТУ поможет решить проблему дефицита пресной воды

Аспирант кафедры «Техника и технологии производства нанопродуктов» Технологического института ТГТУ Алексей Тимиргалиев вошёл в число победителей всероссийского конкурса «УМНИК».

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