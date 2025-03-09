Шокирующие данные: каждый пятнадцатый американец был свидетелем массовой стрельбы

Новое исследование показывает, что каждый пятнадцатый американец был свидетелем массовой стрельбы. Эти шокирующие данные иллюстрируют глубину и последствия эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия, охватившей США в последние десятилетия.
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