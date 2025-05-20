Рютте заявил, что НАТО считает позитивным шагом разговор Путина и Трампа

Североатлантический альянс считает, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после российско-украинских переговоров – позитивный шаг, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
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