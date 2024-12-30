В Южной Корее проведут тотальную проверку всех лайнеров Boeing 737-800

В Южной Кореи проверят все лайнеры Boeing 737-800 в стране после авиакатастрофы в аэропорту Муан, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея .
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