«Я хотел понять, насколько хорошо меня знает моя дочь»: Каневский об участии в шоу «Свидание с прицепом»

предоставлены пресс-службой rutubeНа национальном видеохостинге RUTUBE вышел новый выпуск шоу «Свидание с прицепом», в котором дети под чутким наблюдением ведущего Дмитрия Шепелева помогают своим одиноким родителям найти новую любовь.
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