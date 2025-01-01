Расчеты ЗРК «Бук-М2» ликвидировали дрон ВСУ на каховском направлении

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» группировки войск «Днепр» ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области.
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