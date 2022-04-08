Солдатова о проблемах с весом: «Это переросло в состояние, когда поешь – и неприятное ощущение, что у тебя внутри еда. Худшее, что у меня было, это самоочищение»

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала о проблемах с весом в годы спортивной карьеры.

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