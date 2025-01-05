Почти пять миллионов жителей Петербурга прошли диспансеризацию в 2024 году

Это составило 115,7 процента от плана В 2024 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 3,8 миллиона взрослых жителей Санкт-Петербурга, что почти на 1,1 миллиона человек больше, чем годом ранее.
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