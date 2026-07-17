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Бежавшему из России журналисту-иноагенту дали срок

Бежавшему из России журналисту-иноагенту дали срок

В Москве журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заочно приговорили к полутора годам колонии и лишили права администрировать сайты в течение двух лет.

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