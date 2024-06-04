Сохраняем весь вкус клубники на зиму. Делаем пюре и вялим

Пора клубники в самом разгаре, но к сожалению она достаточно коротка. Удачно, что сохранить вкус свежей, будто только сорванной с куста ягоды можно сразу несколькими способами: сделаем из клубники пюре и немного завялим, чтобы и зимой наслаждаться ее вкусом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии