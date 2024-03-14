В Германии назвали неожиданного союзника России

Антироссийские санкции провалились, а финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины, написал журналист Габор Штайнгарт в материале для журнала Focus.
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