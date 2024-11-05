Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator – Водоемы Хотите отд...

Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator – ВодоемыХотите отдохнуть в дороге и насладиться спокойным временем у воды? Сегодня мы рады провести вас через некоторые из самых знаковых и живописных водоемов Миссури, прекрасно воссозданных нашими дизайнерами карт для предстоящего расширения карты American Truck… источник#American_Truck_Simulator.