Деньги шли в "общак": раскрыты подробности дела алтайской банды "черных вдов"

Ущерб, причиненный действиями банды "черных вдов" из Алтайского края, оценили в 60 млн рублей. По версии следствия, обманутые мужчины уходили на фронт, а положенные им выплаты получали главари ОПГ, сообщает "МК на Алтае".
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