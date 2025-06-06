Российский аэропорт временно прекратил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Гагарин в Саратове временно прекратил прием и выпуск самолетов. Ограничения в работе воздушной гавани в российском городе ввели в целях обеспечения безопасности для гражданских судов, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.