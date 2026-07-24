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Царьград

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Разнос тыловых объектов в Одессе и авиабомбы по Харькову: серия взрывов на Украине 24 июля

Разнос тыловых объектов в Одессе и авиабомбы по Харькову: серия взрывов на Украине 24 июля

В ночь на 24 июля 2026 года по стратегической и военной инфраструктуре Украины был нанесен мощный удар.

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