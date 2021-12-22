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Чистая прибыль госпредприятий Китая достигла $275 млрд

Государственные предприятия Китая, находящиеся под управлением центральных валстей страны, продемонстрировали уверенный рост чистой прибыли за первые 11 месяцев года, сообщил регулятор государственных активов страны, передает агентство Синьхуа.

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