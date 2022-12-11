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Тото Вольфф о сезоне-2023: «Мерседесу» будет обогнать соперников в темпе развития болида. Но я верю в способности команды»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф оценил перспективы команд вернуться в борьбу за титул в следующем сезоне.

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