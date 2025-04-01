Телеканал Al Hadath озвучил причину блекаута в Сирии

Неполадки в работе системы энергоснабжения Сирии вызвали маасштабное отключение электроэнергии по всей территории страны, сообщает 1 апреля телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в Минэнерго арабской республики.
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