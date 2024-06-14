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Соцсети запретили использовать персональные данные для обучения ИИ

Соцсети запретили использовать персональные данные для обучения ИИ

Отказаться от использования персональных данных для обучения моделей «искусственного интеллекта» (ИИ) вынудила компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ирландская комиссия по защите данных (DPC), 15 июня передает RTÉ.

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