Соцсети запретили использовать персональные данные для обучения ИИ

Отказаться от использования персональных данных для обучения моделей «искусственного интеллекта» (ИИ) вынудила компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ирландская комиссия по защите данных (DPC), 15 июня передает RTÉ.
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