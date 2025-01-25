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Царьград

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"Великие испытания": В Сети вспомнили тревожное пророчество Мессинга о России - но забыли упомянуть важное

"Великие испытания": В Сети вспомнили тревожное пророчество Мессинга о России - но забыли упомянуть важное

В Сети в очередной раз вспомнили тревожное пророчество Вольфа Мессинга о России. Ему приписывают теперь уже фразу "мир ожидают великие испытания", центром которых окажется наша страна.

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