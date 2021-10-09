Саакашвили не исключил, что его специально держат в тюрьме без слушания

Согласно законодательству Грузии, любое лицо, которое было задержано на основании действующего дела, должно быть доставлено в суд, отметил Саакашвили.
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