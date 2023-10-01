Страшная тенденция: суды «штампуют» сомнительные приговоры по делам о педофилии

На днях Волгодонский районный суд Ростовской области вынес приговор 16-летнему Данилу. Фемида признала его виновным в педофилии (якобы два года назад, когда ему было 14 лет, он попросил 6-летнюю девочку снять трусы) и назначила наказание в виде 6 лет лишения свободы.