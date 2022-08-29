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Полицейский из Советско-Гаванского района Хабаровского края в рамках акции «Один день с участковым» рассказал о своих трудовых буднях

Полицейский из Советско-Гаванского района Хабаровского края в рамках акции «Один день с участковым» рассказал о своих трудовых буднях

В рамках всероссийской акции представитель СМИ встретилась с участковым уполномоченным полиции отделения полиции поселка Заветы Ильича ОМВД России по Советско-Гаванскому району майором полиции Сергеем Митякиным.

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