Полицейский из Советско-Гаванского района Хабаровского края в рамках акции «Один день с участковым» рассказал о своих трудовых буднях

В рамках всероссийской акции представитель СМИ встретилась с участковым уполномоченным полиции отделения полиции поселка Заветы Ильича ОМВД России по Советско-Гаванскому району майором полиции Сергеем Митякиным.
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