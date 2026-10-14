Спутник NASA запечатлел в Австралии гигантский кратер в форме паука / © NASA Earth Observatory Новый снимок этого необычного кратера сделан 20 сентября 2026 года прибором OLI (Operational Land Imager), установленным на спутнике Landsat 9, который NASA эксплуатирует совместно с Геологической службой США.
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