Безопасность на избирательных участках в Крыму обеспечивают свыше 290 сотрудников МЧС

На время проведения выборов в Крыму организовано дежурство оперативных групп. Пожарная безопасность на избирательных участках обеспечена в полном объёме, сообщил врио министра чрезвычайных ситуаций РК Алексей Ерёменко.
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