В Ростовской области полицейские спасли семью из пожара в канун Нового года

Вечером 30 декабря 2023 года сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону находились на маршруте патрулирования, когда заметили задымление в одном из жилых домов на улице Немировича-Данченко.
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