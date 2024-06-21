Российский валютный рынок стал более волатильным

Баланс рисков на российском фондовом рынке при положении индексов Мосбиржи и РТС ниже сопротивлений 3220 и 1185 пунктов соответственно (полосы Боллинджера дневных графиков) смещен в сторону понижательных с возможным обновлением июньских минимумов 2996 пунктов и 1072 пункта.