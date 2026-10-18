Площадь Республики во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Париже, Франция, 17 октября 2026 года © Jack Taylor/Reuters Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с экстренным обращением на фоне массовых беспорядков в стране.