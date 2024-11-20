Задержанный диверсант из ФРГ замаскировал жидкую взрывчатку под омывайку

В машине гражданина Германии Николая Гайдука, причастного к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте, была обнаружена жидкая взрывчатка, замаскированная под омывайку для автомобиля, передает RT.
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