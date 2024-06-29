Грузия совсем сбилась со светлого демократического пути развития. Скорее всего, её теперь не примут в клуб свободных от всего, в том числе и от разума, стран.
Грузия совсем сбилась со светлого демократического пути развития
Комментарии
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Eduard
Этой демократии нет даже на Западе,рожи разные,а мозги словно из одной банки,все США прислуживают!
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17 час.
Eduard
На счет Закона об "Иноагентах".Нк секрет,что страны которые их грузин поусают,у них этот Закон давно есть.Удивительное лицемерие,поучать других,когда этот Закое имеют у себя!
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17 час.
Natalija Osminina
Тараканы разбегаются из НАТОВСКОЙ банки, куда их загнали ЕС и США. В Закавказье сбегают грузины, в Азии- вьетнамцы.
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12 час.
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