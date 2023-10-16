Al Jazeera: не менее 11 журналистов погибли в Газе с начала атак ВС Израиля

Не менее 11 журналистов погибли в секторе Газа с начала широкомасштабных атак израильской армии. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюзную организацию Синдикат палестинских журналистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии