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Al Jazeera: не менее 11 журналистов погибли в Газе с начала атак ВС Израиля

Al Jazeera: не менее 11 журналистов погибли в Газе с начала атак ВС Израиля

Не менее 11 журналистов погибли в секторе Газа с начала широкомасштабных атак израильской армии. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюзную организацию Синдикат палестинских журналистов.

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