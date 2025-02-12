На Западе заявили о необходимости обсудить снятие санкций с России для мира на Украине

Мирное урегулирование конфликта на Украине потребует обсуждения снятия санкций с России. Об этом в своей статье для Politico заявил бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.