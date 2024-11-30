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Царьград

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"Орешник" летает на сим-карте": После слов Путина в Киеве глушат связь. Зато "крестики" не ищут

"Орешник" летает на сим-карте": После слов Путина в Киеве глушат связь. Зато "крестики" не ищут

На Украине решили, что "Орешник" летает на сим-карте". После слов Путина в Киеве начали глушить связь, поднялась паника.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Ой, номерочек можно? Пожелать удачного приземления🤣🤣🤣
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17 час.
АЖ
Александр Жигилий
Это видимо кто Жванецкого перед этим слушал! Какая СИМ-карта, когда это в плазменном облаке движется? Кто нибудь из &quot;писателей&quot; представляет, что такое плазма и связь?????????
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13 час.

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