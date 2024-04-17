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Алла Гончар порекомендовала на майские праздники посетить Калмыкию

Алла Гончар порекомендовала на майские праздники посетить Калмыкию

Заведующая кафедрой иностранных языков факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар перечислила направления, подходящие для отдыха на майских праздниках.

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