❗️ МЧС России продолжает тушить пожар в Коктебеле при помощи авиации С раннего утра вертолётом Ми-8 уже было сброшено 60 тонн воды.
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❗️ МЧС России продолжает тушить пожар в Коктебеле при помощи авиации С раннего утра вертолётом Ми-8 уже было сброшено 60 тонн воды.