«МотоГТО» ограничит 28 сентября движение общественного транспорта в Петербурге

Его будут останавливать на 20 минут каждый час В Петербурге во время проведения фестиваля «мотоГТО» 28 сентября общественный транспорт будет ходить с приостановкой движения не более 22 минут в период с 12:30 до 14:00, сообщили сегодня в пресс-службе «Организатора перевозок».