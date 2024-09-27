«МотоГТО» ограничит 28 сентября движение общественного транспорта в Петербурге

Его будут останавливать на 20 минут каждый час В Петербурге во время проведения фестиваля «мотоГТО» 28 сентября общественный транспорт будет ходить с приостановкой движения не более 22 минут в период с 12:30 до 14:00, сообщили сегодня в пресс-службе «Организатора перевозок».
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