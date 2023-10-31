К хорошему привыкают быстро, а вот отвыкать приходится долго и с трудом. Глядя на то, с каким скрипом идет обсуждение американскими законодателями предложений Белого дома по ассигнованиям на Украину в будущем году, начинаешь думать, что Зеленскому и Ко скорее всего придется либо серьезно подсократить свои разросшиеся за время войны аппетиты, либо вообще стучать зубами о полку.
Финита ля халява. Не ждите краха Украины – он уже пришел
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Вешайтесь, бандерлоги!
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2 д.
Галина Смирнова
Клоун Вова из Куёва - Тут такие, брат, дела - Воевать с Россией клялся До последнего хохла! До последнего холопа Отбиваться он готов!.. Заберёт потом Европа УКРАИНУ БЕЗ ХОХЛОВ!!!!
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2 д.
Галина Смирнова
Клоун Вова из Куёва Защищает град Куёв. Вове-клоуну хреново Меж продажных холуёв. Вову-клоуна продали Все заморские друзья - И оружия не дали Для Куёва никуя!!! :-)
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2 д.
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