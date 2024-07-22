В Госдуме рассказали о дрязгах в Белом доме после выхода Байдена из президентской гонки

МОСКВА, 22 июля, ФедералПресс. В Демократической партии США практически нет харизматичных политиков, которые могли бы победить республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа после того, как действующий глава государства Джо Байден объявил о выходе из гонки.
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