Феноменальные пожары во Франции. В чем причины катастрофы?

Каждое лето во Франции возрастает риск лесных пожаров, угрожающих обширным лесным массивам. Время от времени в таких регионах, как Корсика, Прованс, Ланды, Жиронда и Лангедок-Руссильон, огонь уничтожает тысячи гектаров растительности.