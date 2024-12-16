Александр Якубовский назвал спорным решение по установке колеса обозрения на Ольхоне

Установка колеса обозрения в поселке Хужир на острове Ольхон вызвала критику, в том числе от депутата Госдумы Александра Якубовского, который отметил диссонанс между природным ландшафтом Байкала и аттракционом.
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