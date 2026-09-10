«Осведомлены»: Британия прокомментировал задержание экс-сотрудника посольства

Великобритания проинформирована о задержании готовившего теракт против британского посольства в Москве бывшего сотрудника охраны представительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Народы Европы Х...
- «Деловая Россия» ...
- Пашинян предложил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым