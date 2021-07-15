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Борьба с огнем в Сосновом Бору продолжается: город накрыл смог

Пожар в парковом массиве Соснового Бора Ленинградской области продолжается уже более восьми часов. Утром 15 июля стало известно, что спасатели продолжают работать над ликвидацией пожара в парковом массиве Соснового Бора Ленинградской области.

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