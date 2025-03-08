Политик Меттан: США развенчивают миф о том, что СВО была неспровоцированной

Evgenija Palette

Конечно! ЭТИ ЗАПАДНЫЕ АФЕРИСТЫ НИГДЕ И НИКОГДА НЕ ГОВОРЯТ, ЧТО СТРЕЛЯТЬ ПЕРВЫМИ (УНИЧТОЖАТЬ ДОНБАС ЗА ПРОВЕДЕННЫЙ ИМИ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, В РОССИЮ) НАЧАЛА УКРАИНА ПО ПРИКАЗУ ИХ КРОВАВОГО ПАСТОРА (сейчас его не видно. Убрался куда-то). А РОССИЯ 8 ЛЕТ, МОЛЧА, СМОТРЕЛА, КАК УНИЧТОЖАЮТ РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ДОНБАССА. И только в 22 году, когда терпеть было уже не возможно, наконец, ОТВЕТИЛА...