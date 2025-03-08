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Газета.ру

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Политик Меттан: США развенчивают миф о том, что СВО была неспровоцированной

Политик Меттан: США развенчивают миф о том, что СВО была неспровоцированной

Администрация президента США Дональда Трампа развенчивает миф о том, что специальная военная операция России на Украине была неспровоцированной.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Конечно! ЭТИ ЗАПАДНЫЕ  АФЕРИСТЫ НИГДЕ И НИКОГДА НЕ ГОВОРЯТ, ЧТО СТРЕЛЯТЬ ПЕРВЫМИ (УНИЧТОЖАТЬ ДОНБАС ЗА ПРОВЕДЕННЫЙ ИМИ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, В РОССИЮ)  НАЧАЛА УКРАИНА ПО ПРИКАЗУ ИХ КРОВАВОГО ПАСТОРА (сейчас его не видно. Убрался куда-то).  А РОССИЯ 8 ЛЕТ, МОЛЧА, СМОТРЕЛА, КАК УНИЧТОЖАЮТ РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ДОНБАССА. И только в 22 году, когда терпеть было уже не возможно, наконец, ОТВЕТИЛА...
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