Укытучыларны һәм медицина хезмәткәрләрен дәүләт хезмәткәрләренә тиңләргә тәкъдим иттеләр

КПРФтан Дәүләт Думасы депутатлары һәм сенатор Айрат Гибатдинов укытучылар һәм медицина хезмәткәрләре өчен ташламаларны дәүләт хезмәткәрләре белән тигезләп киңәйтергә тәкъдим иттеләр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым