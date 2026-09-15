Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Не учи меня жить!»: наш офицер не стал терпеть и сделал в метро замечание мигрантке в никабе. За неё вступился местный зуммер

«Не учи меня жить!»: наш офицер не стал терпеть и сделал в метро замечание мигрантке в никабе. За неё вступился местный зуммер

Юргазета В петербургском метро на днях разгорелся очередной конфликт между представителями двух разных мировоззрений.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Заступника кастрировать и отправить на урановые рудники. Его родителей, дедушек, бабушек - туда же. Чтобы такая мразь больше не рождалась наверняка. Заодно проверить пида...гогов и "друзей" на похожие взгляды. При совпадении - и их вместе с полным комплектом родственников обработать таким же образом. Исправить этих ублюдков воспитательными мерами не получится - время упущено, возраст не тот. Отправлять их в армию - тоже, это по сути готовый предатель, а там он будет ещё и с оружием. Ну не терять же "ценные" ресурсы - пусть трудится... сколько сможет.

Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!