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ВЕСТИ КРЫМ

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В Алуште и селе Верхняя Кутузовка временно приостановят подачу газа

В Алуште и селе Верхняя Кутузовка временно приостановят подачу газа

В Алуште и селе Верхняя Кутузовка с 08:00 23 сентября до 14:00 25 сентября приостановят подачу газа.

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