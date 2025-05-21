На форуме в Петербурге рассказали, в каком случае инопланетянина признают иноагентом

Об этом высказался замминистра юстиции Олег Свириденко Инопланетянина могут признать иностранным агентом, если он будет действовать против России, сказал замминистра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.
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