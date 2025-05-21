НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalya Dolgushina (Камнева)
    олигархов в стойло: пусть на страну работают, а не на свой карманПетр Толстой допу...
  • Сергей Храмов
    Эфективность политики основана на распределении денег у государства. Пока деньги у банков очень трудно организовать э...Борис Подопригора...
  • Степан Капуста
    Теперь в России знают чуть больше об агенте иностранного влияния - Константине Чуйченко.Глава Минюста на ...

На форуме в Петербурге рассказали, в каком случае инопланетянина признают иноагентом

На форуме в Петербурге рассказали, в каком случае инопланетянина признают иноагентом

Об этом высказался замминистра юстиции Олег Свириденко Инопланетянина могут признать иностранным агентом, если он будет действовать против России, сказал замминистра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх