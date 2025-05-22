В Ленобласти достигнут выдающийся уровень спасения новорожденных детей

Была внедрена системная работа по маршрутизации рожениц и младенцев, нуждающихся в дальнейшем лечении В Ленинградской области достигнут выдающийся уровень спасения новорожденных, сообщил главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии