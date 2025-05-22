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Петербургский дневник

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В Ленобласти достигнут выдающийся уровень спасения новорожденных детей

В Ленобласти достигнут выдающийся уровень спасения новорожденных детей

Была внедрена системная работа по маршрутизации рожениц и младенцев, нуждающихся в дальнейшем лечении В Ленинградской области достигнут выдающийся уровень спасения новорожденных, сообщил главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов.

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